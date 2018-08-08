На Абинском электрометаллургическом заводе увеличили производительность предприятия

Благодаря внедрению бережливых технологий производительность удалось увеличить в сутки на 400 т стальной литой заготовки относительно показателей годичной давности.

В ноябре 2017 года электросталеплавильный цех «Абинского ЭлектроМеталлургического завода» приостановил свою работу из-за поломки одного из основных электрических агрегатов — трансформатора электродуговой печи. В марте этого года работа цеха была восстановлена, и завод снова заработал на полную мощность.

«Флагман черной металлургии Кубани стремительно набирает обороты. Здесь речь уже не только о положительной динамике объемов производства, но и о новых достижениях завода. Это означает, что предприятие преодолело трудности и продолжает развиваться», — отметил руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

Один из рекордов был поставлен по длительности использования огнеупорных элементов дуговой сталеплавильной печи. За два рабочих месяца на ДСП-130 произвели 1 тыс. 831 плавка, что является рекордным показателем среди аналогичных сталеплавильных агрегатов, работающих в России. За счет оптимизации процесса частота замены печей сократилась в полтора раза.

«Теперь вместо 12 мы будем менять печь восемь раз в год. Достижению рекордных показателей способствовало использование специальных материалов при выплавке стали и грамотные действия сталеваров и огнеупорщиков при обслуживании печи», — пояснил первый заместитель генерального директора АЭМЗ Иван Демченко.

Также завод поставил рекорд в расходе электродов, который был достигнут за счет соблюдения теплового баланса. В копилку достижений предприятия добавляется и российский рекорд по количеству плавок за одну рабочую смену — на АЭМЗ оно достигало 20.

Абинский электрометаллургический завод работает с 2010 года. Он производит 500 тыс. т арматуры в год и входит в топ-5 подобных предприятий мира. На заводе работает более 2,7 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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