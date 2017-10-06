На агровыставке в Москве представили консервы кубанского производителя

Одно из главных мест в экспозиции края занимает стенд компании «Юнона Инвест ЛТД». Она уже не первый год участвует в агрофестивале.

Консервы зарекомендовали себя на рынке Кубани и других регионов России. Выставка «Золотая осень» позволит предприятию расширить географию поставок своей продукции, в том числе на экспорт.

«Сейчас у нас больше 25 наименований продукции. Вся она пользуется успехом. Нас благодарят за вкусовые качества. Я считаю эти выставки очень полезными. Люди видят нас и обращаются к нам, заключают с нами договоры», — сказал генеральный директор компании «Юнона Инвест ЛТД» Василий Глуховатый.

Компания выпускает овощные салаты, икру из кабачков и баклажанов, горошек и многое другое. Все это изготавливается только из натурального сырья, которое выросло на кубанской земле. На всех этапах производства продукция проходит жесткую систему контроля. В собственной аккредитованной лаборатории специалисты следят за тем, чтобы качество, вкус и полезные свойства оставались на высоком уровне. Одновременная работа до шести линий на самом современном оборудовании позволяет выпускать 150 т консервов в сутки.

На этом кубанский производитель не собирается останавливаться. Совсем скоро откроется новый цех и добавятся три производственные линии для изготовления эксклюзивных продуктов.

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