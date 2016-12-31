На акции ФК «Кубань» собрали подарки для 500 детей из бедных семей

0
0

434d645784f629d353fd534e12f23547 На акции ФК «Кубань» собрали подарки для 500 детей из бедных семей Футбольный клуб «Кубань» 30 декабря подвел итоги благотворительной акции для детей из малообеспеченных семей.

Подарки удалось вручить 500 детям со всего края. Для них устроили театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футбольный клуб «Кубань» 1 декабря организовал благотворительную акцию «Праздник детям» по сбору подарков и одежды для детей из малоимущих семей. Фанаты ФК «Кубань» в Ейске открыли пункт по сбору подарков для детей.

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ