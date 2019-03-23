На аккаунт губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Instagram подписались 50 тыс. человек

Только за одну неделю в марте количество подписчиков увеличилось более чем на 700 человек.

Официальный аккаунт губернатора Краснодарского края в Instagram появился 15 апреля 2017 года. За первые дни число подписчиков на страницу главы региона превысило тысячу человек. Сейчас на аккаунт подписаны более 50 тыс. интернет-пользователей.

На своей странице губернатор рассказывает о работе краевых властей, решении проблем кубанцев и актуальных вопросов, связанных с развитием региона.

Одной из самых популярных записей Вениамина Кондратьева стала публикация карты проекта наземного метро в Краснодаре. Губернатор опубликовал планируемые схемы нескольких маршрутов движения городских электричек. Запись собрала 1 тыс. 859 лайков и 109 комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 13 Мар 2019 в 2:22 PDT

Еще одна популярная запись также касается краевой столицы — видео с открытия ж/д обхода Краснодара, которое состоялось на год раньше срока.

«Он дает новые возможности для экономики края: увеличение грузоперевозок в порты Новороссийска, Тамани, наращивание экспортного потенциала, новые рабочие места», — отмечал в записи губернатор.

Пост просмотрели 18 тыс. 453 раза, 63 человека оставили комментарии.

Также один из самых популярных постов губернатора — поздравление молодежи с Днем студента. Пост лайкнули более 2 тыс. 300 раз.

Новости о работе главы Кубани можно прочитать на личном сайте губернатора Кондратьева, в соцсетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер».