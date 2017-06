На аукционе Sotheby’s автопортрет Энди Уорхола продали за 7,7 млн долларов

Автопортрет американского художника входит в серию снимков, которые Уорхол сделал в фотокабине в Нью-Йорке в 1963 году.

Лот ушел за 6 млн фунтов (7,7 млн долларов), сообщается в твиттере аукционного дома.

«В эпоху Instagram легендарное предсказание Уорхола, что «в будущем люди смогут стать всемирно известными за 15 минут», никогда еще не казалось столь пророческим», — отметил специалист Sotheby’s по современному искусству Джеймс Сивьер.

Энди Уорхол родился 6 августа 1928 год. Является основоположником «коммерческого поп-арта». Художник внес значительный вклад в развитие этого направления в искусстве.

Энди Уорхол скончался в 1987 году от остановки сердца, пишет РБК.

