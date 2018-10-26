На автоподходе к Крымскому мосту нашли авиабомбу времен войны

Боеприпас обнаружили жители микрорайона Верхний Солнечный в Керчи.

О находке сообщили в МЧС. Специалисты отделения пиротехнических работ ГУ МЧС России по Крыму обследовали найденный снаряд. Это оказалась авиационная бомба SC-50 весом в 50 кг времен Великой Отечественной войны.

Саперы осторожно извлекли бомбу и перевезли ее на полигон, где боеприпас уничтожили.

Автоподход к Крымскому мосту в Керчи повторно обследовали, но взрывоопасных предметов больше не обнаружили, сообщает пресс-служба ведомства.

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