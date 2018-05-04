На базе сочинского «Сириуса» появится школа с математическим уклоном

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и руководитель образовательного центра Елена Шмелева обсудили развитие сотрудничества.

По словам главы региона, «Сириус» — уникальный образовательный проект для всей страны. Здесь уже побывали сотни талантливых детей, в том числе 200 ребят из Краснодарского края.

Губернатор добавил, что на базе центра повышение квалификации прошли 350 кубанских педагогов. Такое сотрудничество — дополнительный импульс развитию всей образовательной системы в регионе.

«Для нас принципиально важно, чтобы на базе «Сириуса» также появилась школа с математическим уклоном для одаренных детей. Это расширяет возможность поиска талантливой молодежи в крае, в самых отдаленных станицах и поселках», — подчеркнул Кондратьев.

Новое учебное заведение с лабораториями, спортивными залами, бассейнами и мастерскими расположится на 6 га. Дети смогут проживать здесь и получать образование. Преподавать и проводить мастер-классы в этой школе будут ведущие российские ученые.

Как уточнила руководитель центра Елена Шмелева, строительство на базе «Сириуса» имеретинского лицея планируется к 2021 году. Он будет рассчитан на 1 тыс. 100 человек. Также в планах — возведение детского сада на 350 человек.

Шмелева добавила, что в этом году заканчивается строительство общеобразовательной школы. Для сочинских школьников открывается программа инженерных классов. Она также сообщила, что с 1 сентября 45 ребят, которые прошли конкурсный отбор, будут изучать углубленную программу по физике, математике, биологии и информатике в лабораториях и мастерских на базе «Сириуса», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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