style=»width: 100%;»> На базе «ВНИИ риса» в Краснодаре откроют российско-китайскую лабораторию

Российско-китайская лаборатория по селекции семян риса и овощей появится в 2017 году в Краснодаре на базе ФГБНУ «ВНИИ риса».

Планируется, что кубанские и китайские ученые будут проводить исследования в области селекции, а затем обмениваться результатами.

В настоящее время разработана дорожная карта, которая будет утверждена после визита китайской делегации на Кубань в августе нынешнего года. Об этом стало известно в ходе мероприятия «Дни поля овощных и бахчевых культур открытого грунта», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Научный центр видит перспективную нишу в семеноводстве овощей. Мы расширяем исследовательскую работу, обмениваемся опытом с зарубежными коллегами. Есть договор о научном сотрудничестве и с чилийскими коллегами», – сказал директор «ВНИИ риса» Сергей Гаркуша.

Напомним, в настоящее время только 20% кубанских овощей высевается отечественными семенами.

«Это связано с тем, что раньше их в принципе не было. Сейчас, благодаря нашим ученым, вектор производства семян кубанской селекции пошел вверх. Они конкурентоспособны и не уступают импортным ни по продуктивности, ни по качеству, ни по ценовой политике», – министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

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