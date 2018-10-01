На базе завода CLAAS в Краснодаре открылся класс дуального обучения

Теоретические знания студенты получат на занятиях в колледже, а усваивать их на практике будут на заводе.

Торжественное открытие класса дуального обучения состоялось 1 октября на предприятии по производству сельхозтехники. В мероприятии приняли участие представители краевой власти, завода, образовательных учреждений.

«CLAAS, также как и многие производители из сектора реальной экономики, нуждается в квалифицированных кадрах. Подготовка таких специалистов — это совместная задача бизнеса, образовательных учреждений и администрации региона в рамках реализации на территории края Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста», — отметил руководитель департамента промышленной политики Кубани Иван Куликов.

«Наш проект дуального обучения уникален не только для Краснодарского края и ЮФО, но и для всей страны в целом. Мы одна из первых компаний, которая реализовала его в подобных масштабах. Инвестиции в проект составили свыше 20 млн рублей», — рассказал генеральный директор предприятия Ральф Бендиш.

На заводе организовали специальные аудитории, оснащенные современными станками и металлообрабатывающим оборудованием. Здесь в течение двух лет будут бесплатно заниматься первые десять учащихся из числа лучших студентов Тихорецкого машиностроительного колледжа. Они получат знания и практические навыки работы по специальности европейского образовательного стандарта «Индустриальный механик», а также смогут адаптироваться к корпоративной культуре производства на этапе получения среднего профессионального образования.

По итогам студенты получат сертификаты немецкого образца о прохождении обучения на заводе CLAAS. В следующем потоке запланирована подготовка студентов краснодарского машиностроительного колледжа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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