На берегу Ейского лимана задержали браконьера с рыбой

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали 54-летнего жителя Щербиновского района.

Как выяснилось, мужчина вышел в акваторию Ейского лимана на моторной лодке, где установил запрещенное орудие лова — лессовые сети. Нарушителя на берегу задержал пограничный наряд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе осмотра у мужчины изъяли орудия незаконного лова, плавсредство, весь улов — 140 особей пиленгаса, тарани, сельди, а также запрещенного к вылову до конца года судака. Действия задержанного нанесли значительный ущерб биоресурсам Азовского моря.

Весь улов намного превысил разрешенный объем, установленный правилами для рыбаков-любителей. Согласно им суточная норма вылова рыбы не должна превышать 5 кг.

В отношении правонарушителя начали административное производство, проводится проверка.

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