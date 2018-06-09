На бесплатные поезда ЧМ-2018 появятся дополнительные билеты

Их будут продавать за два часа до отправления составов.

Об этом сообщил генеральный директор транспортной дирекции чемпионата мира Кирилл Поляков.

«У нас есть резервирование мест для сотрудников силовых служб. Они не всегда ими пользуются, поэтому за два часа появятся определенные билеты, которые можно будет зарезервировать на вокзале или в интернете», — сказал Поляков.

Он добавил, что в случае поломки какого-либо состава, его оперативно заменят, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», между городами-организаторами ЧМ-2018 будут курсировать 728 дополнительных поездов на 440 тыс. мест.

В России спрос на железнодорожные билеты в города ЧМ-2018 вырос на 58%.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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