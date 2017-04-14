На благоустройство Краснодара направят более 811 млн рублей

На заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации 14 апреля обсудили реализацию приоритетного федерального проекта по формированию комфортной городской среды. В мероприятии приняли участие представители Краснодара.

Заседание провела председатель верхней палаты Парламента Валентина Матвиенко. На встрече отметили, что в рамках проекта из федерального бюджета были выделены 20 млрд рублей субсидий 72 регионам страны. Средства направят на реализацию программ по благоустройству придомовых и общественных территорий (скверов, бульваров).

Краснодарский край смог привлечь наибольший объем средств среди всех остальных регионов — около 974 млн рублей. Из них Краснодару выделили 450 млн рублей. С учетом софинансирования из краевого и городского бюджетов итоговая сумма, которую в этом году муниципалитет направит на благоустройство составит более 811 млн рублей.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень отметил, что среди факторов, которые сдерживают проведение благоустроительных работ — отсутствие в федеральных правовых актах четких норм, регулирующих участие собственников зданий и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, а также четкого определения понятия «прилегающая территория». На заседании говорили о необходимости его сформулировать и прописать в законодательстве, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 10 апреля по 12 мая в городе проходит прием заявок от краснодарцев на проведение работ по благоустройству придомовых территорий. Работу ведет департамент городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара.

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