На Большом Утрише под Анапой родился дельфиненок

Он появился на свет в дельфинарии во Всемирный день дельфинов и китов.

Сейчас он вместе со своей матерью по кличке Ника находится в большом бассейне. Имя дельфиненку дадут тогда, когда можно будет определить его пол.

«Ника в кратчайшие сроки пришла в норму. Зрителей умиляет семья дельфинов. После представлений люди еще некоторое время стоят у бассейна, чтобы понаблюдать за ними», — рассказал тренер дельфина Ники Юрий Руднев.

Также еще у одной артистки дельфинария Николь скоро появится потомство, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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