На борту подлодки «Краснодар» впервые прошла хирургическая операция под водой

Хирург Черноморского флота провел операцию по удалению аппендицита у одного из членов экипажа.

Во время похода командир подлодки направил в территориальный центр управления Черноморским флотом сообщение о приступе острого аппендицита у одного из членов экипажа. Командование флота приняло решение о проведении операции на борту лодки. Для подобных случаев предусмотрена кают-компания подлодки, там развернули операционную.

Операция продлилась четыре часа. Ее провел начальник медслужбы подлодки Дмитрий Южанин. Член экипажа, которому провели операцию, находится в удовлетворительном состоянии. После того, как подводная лодка «Краснодар» прибудет в пункт базирования, члена экипажа передадут медикам для дальнейшего лечения, сообщает «Крыминформ».