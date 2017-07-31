На Бугазской косе в Анапе вновь стали требовать плату за въезд

По сообщениям туристов, 29 и 30 июля неизвестные вновь установили на Бугазской косе заграждение и требуют плату в 200 рублей за въезд.

«С 29 июля вновь взимают плату с автотуристов за въезд на Бугазскую косу со стороны Благовещенской, объясняя свои действия тем, что выиграли суд», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» Илона Аверина.

Женщина отметила, что в выдаваемых квитанциях стоит штамп фирмы «А.С.С.». Стоимость въезда составляет 200 рублей.

Пресечением подобных правонарушений занимается Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. В ведомстве отметили, что регулярно проводят рейды.

«К нам поступает множество жалоб по поводу Бугазской косы. Мы регулярно, каждую неделю, проводим рейды. На момент последнего, который прошел 22-23 июля, нарушений обнаружено не было. За последнюю неделю официальных жалоб не поступало. Призываем граждан обращаться в наше ведомство», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» оперативный дежурный Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Электронный адрес: cmu23@rpn.gov.ru

Телефон/факс приемной: 8 (8617) 30-88-92.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае Бугазская коса в Анапе оказалась в центре скандала. Арендатор перекрыл единственный въезд на пляж и организовал там прибыльный бизнес. Глава Анапы потребовал демонтировать шлагбаумы на Бугазской косе.

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