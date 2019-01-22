На чайных плантациях Сочи планируют построить дегустационный дом

Турпоток на плантации Краснодарского края в 2018 году вырос на 22%.

На экскурсии приезжают жители Кубани, разных регионов России и других стран, в том числе Австрии, Австралии, Японии, Китая и Израиля. За год плантации посетили более 5,6 тыс. туристов.

Во время экскурсий туристам рассказывают об особенностях выращивания чая в северных широтах, показывают полный цикл производства напитка и проводят мастер-классы по живописи. Кроме того, каждая экскурсия завершается чайной церемонией.

Также представители чаеводческих компаний Сочи планируют в 2019 году начать строительство дегустационного дома, куда будут приглашать как туристов, так и экспертов чайной отрасли.

Краснодарский край является единственным регионом России, где в промышленных объемах выращивают чайный лист и производят чай. В 2018 году на кубанских плантациях собрали 508 т чая. Чаеводы края получают поддержку из бюджета с 2017 года, в этом году она составит 26,6 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стандарты «Краснодарского чая» утвердили в 2019 году. Соответствующее соглашение подписали члены ассоциации чаеводов. Инициативу о закреплении понятия «Краснодарский чай» на федеральном уровне в августе 2018 года поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. ФАС в апреле 2018 года запретила называть выращенный не на Кубани чай краснодарским.