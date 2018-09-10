На чемпионате России по аквабайку в Геленджике выступили 60 спортсменов

Сильнейших определили в трех дисциплинах: слаломе, кольцевых гонках и фристайле.

Чемпионат России по аквабайку проходил с 6 по 9 сентября. Турнир стал заключительным крупным стартом в сезоне, который определил положение спортсменов в рейтинге. Сильнейших определили в слаломе, кольцевых гонках и фристайле.

В слаломе чемпионами России в разных классах стали Эдуард Саркисян, Александр Кабатов, Дмитрий Клименко, Алексей Желейко. В кольцевых гонках золото досталось Эдуарду Саркисяну, Дмитрию Клименко и Роману Клименко. Победу во фристайле одержал Сергей Чемезов.

«По организации это был самый сложный чемпионат за всю нашу историю, и у нас все удалось. С аквабайком познакомилась огромная аудитория, в первую очередь, дети. Здесь, в Геленджике, на гидробазе имени Бериева открылись детские спортивные центры, в том числе центр «Формула будущего», где дети бесплатно смогут обучаться аквабайку. Этот чемпионат помог сделать еще один серьезный шаг в развитии дисциплин аквабайка и в первую очередь — фристайла», — сказал организатор чемпионата России Михаил Ершов.

Первый чемпионат России по аквабайку состоялся в 2000 году, сообщает ТАСС.

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