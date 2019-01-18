На чемпионате России по греко-римской борьбе выступят восемь кубанцев

В Калининграде 18 января стартуют всероссийские соревнования по этому виду единоборств.

На соревнования отправились восемь кубанских спортсменов. В их числе нет сильнейших борцов региона — от участия в турнире освобождены действующие чемпионы мира Степан Марянян и Сергей Семенов.

Помимо этого, на чемпионат приедут спортсмены мирового уровня — за победу поборются олимпийские чемпионы Роман Власов и Давит Чакветадзе. Среди молодых спортсменов отмечают жителя Новороссийска Александра Головина.

Завершится чемпионат 20 января.