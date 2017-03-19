На Черноморский флот с Балтийского перейдут три подлодки

Три подводные лодки с ракетами «Калибр» до конца 2017 года перебазируются с Балтийского на Черноморский флот.

До конца текущего года планируется завершение испытаний и переход с Балтийского на Черноморский флот еще трех однотипных подводных лодок: «Краснодар», «Колпино» и «Великий Новгород»

Первые три подлодки проекта 636.3, построенные для черноморского флота, «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол» уже прибыли к месту постоянной дислокации. Экипажи этих подлодок приняли участие в торжественном воскресном митинге, посвященном 111-летию подводных сил России.

Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленным радиоэлектронным оборудованием, сообщает «Интерфакс».

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