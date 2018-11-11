На Черноморском флоте 2,5 тыс. моряков написали географический диктант

Военнослужащие Черноморского флота, курсанты и кадеты 11 ноября проверили свои знания во Всероссийском географическом диктанте.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Офицеры управлений, экипажи подводных лодок, надводных кораблей, личный состав армейского корпуса, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова и воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища в онлайн режиме ответили на вопросы диктанта, выполнив ряд тестовых заданий», — говорится в сообщении.

Площадки для тестирования были созданы на кораблях и в воинских частях Черноморского флота, в ЧВВМУ имени Нахимова и Севастопольском президентском кадетском училище. Диктант состоял из трех блоков и включал вопросы на знание географических понятий и терминов, проверку умения работать с картой и определять географические объекты по записям дневников путешественников и отрывкам из художественной литературы, сообщает «Российская газета».

Почти 140 тыс. человек написали Географический диктант в Минобороны РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани «Географический диктант» проведут на 400 площадках. Краснодарский край занимает второе место в России по масштабу проведения международной акции.

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