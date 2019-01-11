По легенде учения, судно получило пробоину, несколько его отсеков затопило.

На помощь «терпящему бедствие» судну направили спасательный буксир «Капитан Гурьев» с водолазами отряда Новороссийской военно-морской базы на борту. Водолазы провели спасательную операцию.

Задействовали подводный телеуправляемый аппарат, которым оснащен «Капитан Гурьев». Он позволяет расширить объем выполняемых под водой задач, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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