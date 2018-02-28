На Черноморском побережье Кубани прогнозируют сильный дождь и ветер до 20 м/с

28 февраля в 20:45

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи, Геленджике и Анапе.

Непогода ожидается и в центральной части края.

По прогнозам дожди будут идти до вечера 1 марта. В горах возможен снег, есть опасность его налипания на провода и деревья. На дорогах будет гололедица, водителей просят быть внимательными и соблюдать правила.

Из-за сильных осадков в реках ожидается подъем уровня воды. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

Шторм может остановить работу Керченской переправы. Паромы будут ходить по фактической погоде.

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