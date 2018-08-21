На Черноморском побережье Кубани вероятность природных пожаров повысил ветер

Предупреждение спасателей действует в юго-восточных и центральных и районах края, в том числе и в Краснодаре, а на Черноморском побережье жаркую картину дополняет ветер. Именно он представляет самую большую угрозу.

Температуры воздуха сейчас сравнительно невысокие, но сухая погода и долгое отсутствие дождей превратили лесную подстилку в солому, и если на нее попадет искра, даже легкий ветер раздует ее в огромный природный пожар.

Сотрудники регионального МЧС еще раз призвали жителей и гостей Кубани не разжигать костры, не только в лесах, но и вблизи камышей, на обочинах дорог и даже на дачных участках, не выбрасывать непотушенные сигареты и мусор на природе.

Спасатели круглые сутки несут дежурство и готовы по первому сигналу отправиться на пожар. В Геленджике самые быстрые бригады под кителем носят мотоциклетную защиту. Это мобильная группа. Она может не только объехать любую автомобильную пробку, но и добраться туда, куда не доедет большая пожарная машина.

«Имеются порошковые огнетушители для мобильности и быстрого тушения автомобилей. Также имеется установка объемом воды 30 л, подающейся под высоким давлением. Используется для тушения автомобилей и лесных пожаров», — сказал старший инструктор-спасатель пожарно-спасательной части № 29 села Прасковеевка Юрий Виноградов.

Со всем обмундированием каждая двухколесная машина весит около 400 кг. В арсенале есть и аптечка. Спасатели могут оказать первую медицинскую помощь. С начала 2018 года мобильная бригада на мотоциклах и квадроциклах выезжала на 38 вызовов — это природные пожары, автомобильные аварии и одна выставка. Технику показали на набережной Геленджика жителям и туристам.

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