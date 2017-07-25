На Черноморском побережье за неделю зафиксировали 678 случаев заболевания кишечной инфекцией

По данным анализа инфекционной заболеваемости, эпидситуация в крае характеризуется как стабильная.

С 17 по 23 июля, по предварительным прогнозам, зарегистрировали 678 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. Этот показатель не превышает среднемноголетнего уровня заболеваемости.

Случаев групповой заболеваемости на побережье не зарегистрировано.

С начала курортного сезона специалисты выполнили 25 тыс. 208 лабораторных исследований морской воды Черноморского побережья. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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