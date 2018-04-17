На ЧМ-2018 ФИФА планирует продать 2,7 млн билетов

Продажи билетов возобновятся на официальном сайте ФИФА 18 апреля в 12:00.

«Мы довольны тем, как идет продажа билетов на чемпионат мира. Завтра начнется очередной этап продаж. Всего на всех этапах будет доступно порядка 2,7 млн билетов», — рассказал глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.

Билеты будут доступны в порядке живой очереди вплоть до финального дня турнира — 15 июля. Отличительной особенностью этой стадии продажи билетов станет запуск специальной платформы по передаче и перепродаже билетов, которая также будет доступна на сайте ФИФА. Любой владелец билетов, который по каким-то причинам захочет перепродать или передать свой билет, сможет сделать это единственно возможным легальным способом, признаваемым ФИФА.

В настоящий момент на матчи ЧМ-2018 продано около 1,7 млн билетов. Наибольшее количество приобрели болельщики из России — 796 тыс. 875. За ними следуют любители футбола из США (80 тыс. 161), Бразилии (65 тыс. 863), Колумбии (60 тыс. 199), Германии (55 тыс. 136), Мексики (51 тыс. 736), Аргентины (44 тыс. 882), Перу (38 тыс. 544), Китая (36 тыс. 841), Австралии (34 тыс. 628) и Англии (30 тыс. 711), сообщает ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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