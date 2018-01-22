На ЧМ по футболу — 2018 утвердили использование системы видеоповторов

Внедрение системы подтвердил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

В Цюрихе 22 января прошла ежегодная бизнес-встреча Международного совета футбольных ассоциаций, ответственного за изменения правил игры. На ней обсуждался вопрос внедрения VAR [системы видеоповторов] на предстоящем чемпионате мира.

«Система видеоповторов точно будет использоваться. Я думаю, это здорово, что технологии приходят в футбол, они делают игру справедливее», — отметил Ле Флок.

Также он сообщил, что ФИФА ведет переговоры с потенциальными спонсорами, которые помогут внедрить систему VAR на чемпионате мира. По словам Ле Флока, переговоры ведутся с разными компаниями, которые заинтересованы в сотрудничестве с ФИФА по вопросам, связанным с технологической стороной футбола.

В начале марта 2016 года IFAB одобрил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России. Сейчас из ведущих европейских футбольных лиг система работает в чемпионатах Италии и Германии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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