На ЧМ по футболу распределили более 2,4 млн билетов

Со старта продаж в сентябре 2017 года болельщики приобрели 2 млн 403 тыс. 116 билетов на матчи ЧМ-2018.

По данным Международной федерации футбола, большая часть билетов досталась российским болельщикам — 871,797 тыс. За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят США — 88,825 тыс., Бразилия — 72,512 тыс., Колумбия — 65,234 тыс., Германия — 62,541 тыс., Мексика — 60,302 тыс., Аргентина — 54,31 тыс., Перу — 43,583 тыс., Китай — 40,251 тыс., Австралия — 36,359 тыс. и Англия — 32,362 тыс. В целом 54% билетов распределено болельщикам из-за рубежа.

Отмечается, что данные цифры не финальные, так как продажи билетов продолжаются до 15 июля, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 100 тыс. билетов на ЧМ по футболу выставят на продажу 8 июня. Продажи начнутся в 23:00 на сайте ФИФА. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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