На ЧР по плаванию среди инвалидов в Краснодар приехали 200 человек

В Краснодаре 17 апреля стартовал чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Позади — второй соревновательный день.

Спортсмены 18 апреля разыграли награды в пяти дисциплинах. Турнир продолжится до 20 апреля. Такой чемпионат кубанская столица принимает впервые.

«Раньше мы никогда не проводили в этом городе главные старты. Поэтому, конечно, интересно посмотреть новую инфрастуктуру. Я уверен, что проведение соревнований на новом месте даст позитивный толчок для развития плавания в целом, не только среди паралимпийцев, но и подтолкнет интерес обычных граждан к занятиям спортом», — считает генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин.

Побороться за награды в Краснодар приехали около 200 человек. Десять пловцов представляют Краснодарский край, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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