На «Детском Евровидении» победила россиянка Полина Богусевич

27 ноября в 07:12

Певица выступила с композицией «Крылья» и набрала 188 баллов.

Международный песенный конкурс «Детское Евровидение — 2017» прошел 26 ноября в грузинском Тбилиси. Победительницей стала 14-летняя представительница России Полина Богусевич.

Она рассказала, что очень сильно волновалась. По словам певицы, она не сразу поняла, что уже полностью завершилась процедура объявления итогов конкурса.

«Я очень рада, что стала победителем конкурса. Чувствую себя как во сне, уже чуть-чуть успокоилась после переживаний», — цитирует Богусевич ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубнь 24», Полина Богусевич — ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2012 году она принимала участие в международном арт-фестивале «Езерски Бисери» в Македонии, а также в телепроектах «Окно в Париж» и «Школа музыки». В 2014 году Богусевич участвовала в первом сезоне шоу «Голос. Дети». Через год певица получила диплом первой степени международного вокального конкурса «Сан-Ремо» для детей и подростков.

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