На дистанцию в 50 км на краснодарском ультрамарафоне выйдут 80 участников

В Краснодаре 24 февраля стартует самый длинный забег в истории города.

В центре кубанской столицы пройдет первый ультрамарафон. На выбор — 50, 25 и 5 км. Старт определен на Театральной площади, финиш — на Площади Пушкина. Участникам самой длинной дистанции предстоит преодолеть десять кругов по исторической части Краснодара.

В 7:00 начнется регистрация участников и выдача стартовых пакетов, в 9:00 свой забег начнут те, кто выбрал самую длинную дистанцию. Старт 25-километровки назначен на 10:30. В 13:30 в путь отправятся участники 5-километрового маршрута.

«Будет много людей. И будет важно, что многие увидят, что дистанции такие, в 50 км, осиливают не какие-то монстры, а в том числе хрупкие и красивые девушки. Совмещение красоты, посещаемости и популярности этого места со стороны краснодарцев, плюс в это время будет проходить масленица», — сказал организатор ультрамарафона Алексей Пшеничный.

Дистанцию в 5 км преодолеют 218 человек, 200 выйдут на старт 25-километрового забега. И самый длинный маршрут преодолеют около 80 спортсменов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник