На дне Черного моря обнаружили фрагменты самолета Ту-154

Водолазы 26 декабря в 13:20 обнаружили в Черном море фрагменты самолета Ту-154, который потерпел катастрофу 25 декабря.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 м на удалении 1 мили от берега по направлению от взлетной полосы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154. В Сочи прибыл рейс с родственниками погибших.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль. Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что теракт не является основной версией авиакатастрофы самолета Ту-154 в Сочи.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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