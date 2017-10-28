На Дне урожая в Краснодаре лидеры получили ключи от автомобилей

Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«В Краснодаре чествуют тружеников села. Впервые осенью, когда уборка закончилась на всех полях. Это большой общий праздник.

Урожай-2017 — почти 15 млн т зерна и риса. Очередная победа и заслуга наших аграриев. Они — настоящая гордость Кубани. Низкий им поклон!

По традиции, лучшие из лучших получили ключи от автомобилей. Заслуженная награда за нелегкий труд», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем твиттере.

Автомобили «Лада Нива» получили четверо комбайнеров — они достигли лучших показателей по уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур.

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