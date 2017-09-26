На «Днях Краснодарского края» в Москве продукцию представят 700 участников

Фермеры, рестораторы, ремесленники, а также творческие коллективы края уже отправились в Москву, где 28 сентября стартуют «Дни Краснодарского края».

Выставка посвящена 80-летию региона. Около 70 домиков займут площадь Революции в самом центре столицы. На большой ярмарке столичные жители и гости смогут поближе познакомиться с колоритом южного региона. В каждом из таких сельских павильонов фермеры Кубани представят свою продукцию: молоко, творог, сыры, мясные деликатесы, овощи, фрукты, мед и чай. Цены на выставке аграрии обещали сделать демократичными.

«Помимо того, что они туда едут реализовать свою продукцию, для них еще и будет возможность прорекламировать себя и даже, может быть, заключить какие-то потенциальные контракты с теми или иными компаниями», — отметил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Швец.

Делегацию края в Москве представят около 700 человек. Среди них больше 60 кубанских сельхозпроизводителей. Гостей ждут мастер-классы, фотосессии, традиционные казачьи игры и народные забавы.

Откроет «Дни Краснодарского края» концерт Кубанского казачьего хора на Манежной площади. Продлится выставка до 1 октября.

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