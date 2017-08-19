На должность и. о. директора нацпарка в Сочи назначили Игоря Гуцала

К выполнению обязанностей он приступит 21 августа.

«Ему 34 года, имеет юридическое образование и все необходимые компетенции, чтоб обеспечить качественную работу Национального парка, пока не будет подобрана и согласована кандидатура директора», — цитирует пресс-секретаря Минприроды РФ Николая Гудкова «Коммерсант».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 августа Минприроды РФ повторно уволило директора нацпарка в Сочи Николая Пеньковского.

Ранее Пеньковский подал в суд на Министерство природных ресурсов и экологии РФ из-за своего увольнения с поста директора нацпарка Сочи, которое он считал незаконным. Позже суд восстановил его в должности. При этом Пеньковский отмечал, уйдет на пенсию, «если это необходимо». По его мнению, Минприроды подберет достойного человека на эту должность.

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