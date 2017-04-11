На должность куратора Музыкального микрорайона Краснодара приняли 16 заявок

В Краснодаре 11 апреля завершился прием документов на должность замглавы администрации Калининского сельского округа — куратора Музыкального микрорайона. Заявления поступили от 16 кандидатов.

По словам начальника управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Краснодара Олега Зубрицкого, 13 заявлений поступило в последний день.

Среди кандидатов — 14 мужчин и две женщины. Это руководители и сотрудники коммерческих структур, госучреждений и органов муниципальной власти, жители и активисты Музыкального микрорайона, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С полным списком кандидатов на должность куратора можно ознакомиться здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара Евгений Первышов 6 марта поручил провести открытый конкурс на выборы заместителя главы администрации Калининского сельского округа, который будет принимать участие в решении проблем Музыкального микрорайона. Прием документов на участие в конкурсе начался 25 марта.

Первым кандидатом, подавшим заявление на должность куратора Музыкального микрорайона Краснодара, стал житель Прикубанского внутригородского округа Андрей Бурцев, 1981 года рождения.

Подробнее о ситуации в Музыкальном микрорайоне Краснодара читайте здесь.

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