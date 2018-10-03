На должность председателя кассационного суда в Краснодаре рекомендовали нового кандидата

03 октября в 07:56

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) 1 октября на заседании рекомендовала к назначению новых кандидатов на должности председателей Четвертого кассационного суда в Краснодаре и Третьего апелляционного в Сочи.

На должность председателя Четвертого кассационного суда в Краснодаре рекомендован глава Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Алексей Шишкин, а на должность председателя Третьего апелляционного суда в Сочи — глава Ставропольского краевого суда Евгений Кузин. Теперь их кандидатуры должен утвердить президент.

Алексею Шишкину 51 год, он председательствовал в Динском районном суде, с 2001 по 2006 год был начальником Управления судебного департамента администрации Краснодарского края, а с 2006 по 2015 год занимал пост председателя Пензенского областного суда. Главой Арбитражного суда Северо-Кавказского округа является с 2015 года.

Евгению Кузину 48 лет. Он работал судьей гарнизонного военного суда в Нижнем Тагиле, а в 2006 году стал судьей Уральского окружного военного суда. В 2011-м назначен заместителем председателя Ленинградского окружного военного суда, а в 2014 году — председателем Ставропольского краевого суда.

Ранее сообщалось, что на должность руководителя кассационного суда в Краснодаре был рекомендован председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. Однако он не был утвержден президентским указом. В краевом суде рассказали, что сейчас Чернов остается на своей должности, срок его полномочий заканчивается 29 февраля 2019 года, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает создание в России отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

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