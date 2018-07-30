На должность замглавы Миннауки России назначили Наталью Бочарову

Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров России.

Министром науки и образования ранее был назначен Михаил Котюков. До этого он возглавлял Федеральное агентство научных организаций.

Министерство науки и высшего образования России было образовано 15 мая 2018 года в соответствии с указом президента страны. Оно появилось в результате разделения Министерства образования на два ведомства: Минобрнауки и Министерства просвещения.

Также назначили главу военно‐политического управления Вооруженных сил РФ. Новую структуру Минобороны возглавил бывший командующий войсками в Сирии и экс‐командующий Западного военного округа Андрей Картаполов, сообщает телеканал «360».

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