На дорогах Кубани с начала 2017 года в ДТП погибли 53 пешехода

В Краснодарском крае с начала года произошло 373 аварии с участием пешеходов. В них 53 человека погибли и 324 пострадали.

В полиции проанализировали показатели аварийности. Оказалось, что весной пешеходы чаще становятся участниками ДТП. За несколько дней апреля на дорогах края произошло более 20 наездов на пешеходов, в результате которых двое погибли и 20 пострадали.

Самыми травмоопасными для пешеходов днями недели являются пятница и воскресенье. Статистика говорит о том, что пешеходы часто сами нарушают правила: переходят дорогу в неустановленных для этого местах, на красный свет, зачастую пользуясь в этот момент телефоном и наушниками.

В среднем за сутки автоинспекторы составляют около 300 административных материалов на пешеходов-нарушителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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