На дорогах Кубани за три дня в ДТП погибли восемь человек

В Краснодарском крае с 23 по 25 декабря в авариях погибли восемь человек, 49 — пострадали.

За прошедшую пятницу и выходные дни в крае зарегистрировали 41 ДТП с пострадавшими. Произошло 12 наездов на пешеходов, в них один человек погиб и 11 получили травмы.

Семь аварий произошло из-за несоответствия скорости, в них один человек погиб и десять пострадали. Также зафиксировано пять ДТП из-за выезда на встречную полосу, в них трое погибли и восемь были травмированы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всего в крае за три дня выявили 8 тыс. 186 нарушений ПДД. Пешеходы нарушили правила 640 раз. Выявлено 175 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

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