На дорогах Краснодара решили в четыре раза увеличить число выделенных полос

В этом году также планируется на 17 участках обустроить платные парковки.

Об этом рассказал новый директор департамента транспорта и организации дорожного движения Артем Доронин в интервью «Краснодарским известиям».

По его словам, в Краснодаре обустроены 10 км выделенных полос. Согласно плану департамента, их должно стать в четыре раза больше. Выделенные полосы запланированы на проспекте Чекистов, участках улиц Тургенева, Дзержинского, Тюляева, Ялтинской, Ставропольской, 1 Мая, Красной, Офицерской, Колхозной, 40 лет Победы, Селезнева, Красных Партизан.

«Тут ведь есть еще и другая проблема, которую тоже придется решать, — параллельные объездные маршруты. Сегодня для объезда таких выделенных участков и альтернативы-то нет. В капитальном ремонте нуждается параллельная Северной улица Кузнечная. А потом потоки машин с двух сторон упираются в горлышко мостов на Северной», — отметил Доронин.

Директор департамента также рассказал, что с 2014 года по май этого года в Краснодаре было создано 195 платных парковок вместимостью 6 тыс. 519 машиномест. По его словам, в этом году планируется их обустройство еще на 17 участках, в том числе на Ленина между Базовской дамбой и Суворова, на Буденного между Седина и Коммунаров, на Гоголя в районе Привокзальной площади.

Артем Доронин подчеркнул, что после появления платных парковок более 20 млн рублей было перечислено в муниципальный дорожный фонд на ремонт и содержание магистралей, а почти 58 млн рублей — в бюджеты разных уровней.

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