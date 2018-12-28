Обстановку на дорогах осложняет выпавший снег.

В соцсетях водители предупреждают друг друга, что, например, на дорогу Краснодар — Майкоп лучше не выезжать. Непростая ситуация сложилась на трассах в Лабинском, Мостовском, Апшеронском районах и Сочи.

В Республике Северная Осетия из-за снегопада закрыты сразу две важные магистрали — Транскавказская и Военно-грузинская дорога. Спасатели рекомендуют отказаться от поездок в этом направлении.

Сотрудники ГИБДД края просят водителей быть осторожными и соблюдать правила движения.

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