Обстановку на дорогах осложняет выпавший снег.
В соцсетях водители предупреждают друг друга, что, например, на дорогу Краснодар — Майкоп лучше не выезжать. Непростая ситуация сложилась на трассах в Лабинском, Мостовском, Апшеронском районах и Сочи.
В Республике Северная Осетия из-за снегопада закрыты сразу две важные магистрали — Транскавказская и Военно-грузинская дорога. Спасатели рекомендуют отказаться от поездок в этом направлении.
Сотрудники ГИБДД края просят водителей быть осторожными и соблюдать правила движения.
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