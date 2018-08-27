На дорогах Кубани за выходные дни погибли 12 человек

На дорогах Краснодарского края с 24 августа по 26 августа произошли 67 ДТП с жертвами.

В них 12 человек погибли и 83 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 11 наездов на пешеходов, в них 12 человек пострадали. Большинство аварий случились по вине водителей.

Из-за выезда на полосу встречного движения произошло десять аварий, в них восемь человек погибли и 16 получили травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выявили 7 тыс. 766 нарушений ПДД, пешеходы нарушили 297 раз.

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