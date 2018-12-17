На дорогах Кубани за выходные дни в авариях погибли 11 человек

В Краснодарском крае с 14 по 16 декабря зафиксировали 55 ДТП, в которых погибли 11 человек и 67 пострадали.

Произошло 24 наезда на пешеходов, в них четыре человека погибли и 21 был травмирован. Десять наездов произошли по вине самих пешеходов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

За трое суток инспекторы ДПС ГИБДД зарегистрировали 792 аварии с материальным ущербом.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник