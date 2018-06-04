На дорогах Кубани за выходные дни в ДТП пострадали 102 человека

В Краснодарском крае с 1 по 3 июня зафиксировали 74 ДТП с пострадавшими.

В них погибли шесть человек, 102 — получили ранения различной степени тяжести. Произошло 13 наездов на пешеходов, в них один погиб и 12 получили травмы. Десять аварий произошли по вине самих пешеходов.

Произошло 18 аварий с участием мототехники, в них двое погибли и 19 пострадали. По вине водителей мототехники произошло 11 ДТП, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всего за трое суток инспекторы ДПС зарегистрирована 658 автоаварий с материальным ущербом. Зафиксировали 29 тыс. 43 нарушения ПДД, из которых 25 тыс. 919 — нарушения скоростного режима.

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