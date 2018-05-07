На дорогах Кубани за выходные дни в ДТП пострадали 44 человека

На территории Краснодарского края с 4 по 6 мая произошло 38 аварий с погибшими и пострадавшими.

В них шесть человек погибли и 44 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 11 наездов на пешеходов, в них один человек погиб и 11 пострадали. Восемь аварий произошли по вине самих пешеходов.

Зарегистрировали пять ДТП с участием мототехники, в них один человек погиб и шестеро были травмированы, три аварии произошли по вине водителей мотоциклов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всего выявили 24 тыс. 192 нарушения ПДД, из них 21 тыс. 383 связаны с нарушением скоростного режима. В состоянии опьянения задержали 51 водителя. Пешеходы нарушили правила 258 раз. Также составили два административных материала в отношении водителей внедорожников, оказывающих услуги джиппинга.

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