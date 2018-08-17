На дорогах России к 2024 году количество камер увеличат вдвое

Это предусмотрено в рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Нацпроект был направлен в регионы с письмом за подписью замминистра транспорта Николая Асаула.

Сейчас на российских дорогах более 9 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Минтранс планирует увеличивать число камер на дорогах постепенно. К концу 2019 года их должно стать больше на 11%, 2020-го — на 33%, 2022-го — на 66%, 2023-го — на 88%.

Также в ведомстве рассказали, что к 2019 году предусмотрено разработать методику динамического перераспределения мест размещения камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, пишут «Известия».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник