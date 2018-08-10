На дороге к Крымскому мосту со стороны Тамани ночью приостановят движение

Ограничения будут действовать 10, 11, 14, 15, 17, 21 и 23 августа с 3:00 до 4:00.

Меры необходимы для монтажа металлоконструкций опор автоматизированной системы управления дорожным движением на трассе А-290. Ограничения, предусматривающие перекрытие обеих полос в направлении Керчи, введут в часы, когда трасса наименее загружена: с 3:00 до 4:00. Даты ограничений — 10 и 11 августа, 14, 15, 17 августа, 21 и 23 августа.

Работы производятся в рамках второго этапа реализации проекта строительства 40-километрового автодорожного подхода к Крымскому мосту на Таманском берегу.

В декабре 2018-го завершат строительство четырех транспортных развязок автоподхода и полное обустройство трассы, включая элементы автоматизированной системы управления дорожным движением, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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