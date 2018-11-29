На дороги Краснодара ночью высыпали более 100 тонн песчано-соляной смеси

Снегоочистительная техника непрерывно работала в ночь на 29 ноября.

«Сейчас все дороги в проезжем состоянии. Ночью спецтехника, оборудованная приспособлениями для внесения на дороги песчано-соляной смеси и реагентов, а также отвалами для уборки снега, работала на всех девяти мостах и путепроводах», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Снег убирали 23 единицы комбинированных дорожных машин, пять единиц снегоочистительной техники. Обработали около 2 млн кв. м дорог, высыпали более 100 т песчано-соляной смеси. В первую очередь обработали дороги с крутыми подъемами и магистральные улицы.

«Сейчас из-за напряженного дорожного траффика работа снегоуборочных машин нецелесообразна, вечером в случае необходимости техника готова вновь выйти для расчистки снега и наледи», — добавил Архипов.

Общественный транспорт работает без сбоев, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае продолжает действовать экстренное предупреждение. Летевший из Москвы в Краснодар самолет из-за непогоды сел в Ростове-на-Дону.

На Кубани автобус из-за столкновения с иномаркой улетел в кювет, есть пострадавшие.

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