На дорогах краевой столицы 1 января дежурит спецтехника — на дежурство заступили восемь спецмашин с реагентами и песчано-соляной смесью.

Всего для обработки улично-дорожной сети Краснодара подготовлены 23 спецмашины. При необходимости они оперативно приступят к работе. Ответственный дежурный по городу — заместитель главы города Андрей Дорошев — проверил готовность техники к работе.

«На случай ухудшения погодных условий, похолодания и налипания мокрого снега до конца суток 1 января спецтехника будет дежурить в различных частях города. Это Северные мосты, Офицерский путепровод, Тургеневский мост, а также путепровод в районе аэропорта по улице Фадеева. В первую очередь, при необходимости, будут обработаны все путепроводы и магистральные улицы города», — Андрей Дорошев.

Экстренные и коммунальные службы Краснодара в период с 30 декабря до 8 января переведены на усиленный режим работы. Такую задачу поставил глава столицы Кубани Евгений Первышов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани 1 и 2 января МЧС объявило экстренное предупреждение о налипании мокрого снега на деревьях и проводах.

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