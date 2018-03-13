На достройку краснодарского ЖК «Территория счастья» инвестор направит 300 млн рублей

Долгострой планируют сдать в эксплуатацию в первой половине 2019 года.
Глава группы компаний ССК Карен Казарян выступит инвестором для завершения строительства ЖК.
В ССК пояснили, что Казарян принял решение выступить в частном порядке и привлечь административно-управленческий аппарат компании в качестве технического заказчика для контроля над деньгами и реализацией проекта. Генеральным подрядчиком выступит ООО «Строй Альянс». Объем вложений составит 300 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», получить свое жилье дольщики «Территории счастья» на Жигуленко не могут более полутора лет. В отношении предыдущих застройщиков возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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